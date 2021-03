Palestrina, inaugurata nuova area terapia intensiva

E’ stata inaugurata questa mattina presso l’ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina la nuova area terapia intensiva e sub-intensiva COVID.

“Una struttura nuova, modulare e dotata di tutte le ultime tecnologie e che sarà utile in questa fase come argine per contrastare il COVID in un ospedale importante nella rete. Abbiamo messo in campo un sforzo considerevole che rimarrà come patrimonio per tutto il sistema sanitario regionale anche nelle fasi successive” commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Prosegue senza sosta il lavoro di potenziamento e rinnovamento dei servizi della ASL Roma 5. Grazie a questo ulteriore intervento il PO di Palestrina rafforza la sua risposta anche nella gestione delle criticità” conclude il Direttore generale della Asl Roma 5, Giulio Santonocito.

Nello specifico si tratta di 8 posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva dotati di monitor e centrali di remotizzazione dei segnali. Sempre presso l’ospedale di Palestrina è stata inoltre installata la nuova TAC mobile che garantirà la continuità del servizio e l’erogazione delle prestazioni radiologiche ai pazienti assistiti, fino al termine dei lavori e all’attivazione di una nuova TAC, gemella di quella appena inaugurata presso l’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli.