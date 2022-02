Ospedale Monterotondo, Cgil: cittadini e sindacati devono essere coinvolti sul Pnrr

Una grande assemblea a Monterotondo partecipata dai cittadini, voluta dalla Cgil per parlare di sanità e delle criticità dell’ospedale. All’incontro pubblico è intervenuto anche il sindaco Riccardo Varone.

“Come Cgil siamo convinti che l’importante stagione di investimenti che abbiamo davanti deve essere l’occasione per rispondere ai bisogni delle persone e migliorarne le condizioni di vita e di lavoro. Per questo è fondamentale coinvolgere nelle scelte relative al PNRR le organizzazioni sindacali, i cittadini e gli amministratori locali. Su questi temi avremmo voluto confrontarci anche con il Direttore Generale della ASL Roma 5 che, oltre ad aver rifiutato l’invito, non ha indicato nessuna figura per sostituirlo all’assemblea con gli abitanti di Monterotondo suscitando la forte indignazione dei cittadini”.

“L’iniziativa di oggi – dichiara Barbara Di Tomassi – è la prima tappa di un percorso che porti a garantire il miglior servizio possibile e rafforzare l’Ospedale di Monterotondo.”