L’Ospedale di Tivoli sempre più a misura di mamma dicono dalla Asl Roma 5 per annunciare la fine dei lavori di rinnovamento delle sale travaglio parto e della sala operatoria annessa e della sala risveglio.

“L’obiettivo di questi interventi – spiega di Direttore generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito – è quello di offrire alle future mamme un ambiente accogliente e pronto a far fronte a qualsiasi tipo di esigenza. Possiamo contare su un personale non solo qualificato ma guidato da una forte passione. Partorire a Tivoli significa partorire in sicurezza e tranquillità. Ora l’obiettivo è la partoanalgesia, tutte le risorse devono essere volte a questo importante obiettivo da realizzare nelle prossime settimane, che porterà il punto nascita di Tivoli e tutta la Asl Roma 5 ai massimi livelli di efficienza”.

“Questo intervento qualifica il punto nascita di Tivoli – commenta il Direttore del Dipartimento Materno Infantile e primario della UOC di Ostetricia e ginecologia dr Valerio Napolitano – , garantendo sicurezza, accoglienza e serenità alle future mamme ed è premessa importante per la futura attivazione del servizio parto analgesia. La Asl Roma 5 si fa carico di accogliere la donna prima durante e dopo il parto e di seguirla anche dopo con una grande attenzione. Dai corsi pre-parto, al sostegno all’allattamento al seno, al rooming-in facoltativo, ai corsi di preparazione del pavimento pelvico al parto per ridurre il danno da parto e dalla riabilitazione post partum del pavimento pelvico”.