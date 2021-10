Ombrelli Bianchi, il reading di Luigi Zauli a Mentana

Sabato 30 ottobre 2021 la Biblioteca Comunale Carlo Magno ospiterà l’evento Ombrelli Bianchi di Luigi Zauli con il patrocinio del Comune di Mentana, un reading sulla situazione post armistizio anglo italiano dell’8 settembre 1943 e di quello che questo evento significò per tutto il popolo italiano.

“Essere liberi non significa solo sbarazzarsi delle proprie catene, ma vivere in un modo che rispetta e valorizza la libertà degli altri”, sottolineano gli organizzatori citando Nelson Mandela.

Le letture proposte rappresentano un tuffo nel passato, un dare forza a quella memoria storica, attraverso racconti inediti e citazioni di grandi politici italiani. Oltre allo stesso Luigi Zauli parteciperanno al reading anche Alessandro Corazzi, Piera Marconi e Gianna Tartaglia.

Per partecipare è necessaria la prenotazione ai numeri 3393368295 e 3331670199. Nella stessa giornata sono previste due diverse sessioni, una alle 18.00 e l’altra alle 21.00. L’ingresso sarà consentito con esibizione del Green Pass.