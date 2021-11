Olivieri Tivoli, lezioni in classe rinviate a lunedì 22

La ripresa direttamente in classe delle lezioni degli studenti e delle studentesse dell’istituto professionale di Stato “Orazio Olivieri” di Tivoli – che sarebbe dovuta entrare a regime questa settimana – avverrà a partire da lunedì 22 novembre. A comunicarlo è la dirigente scolastica dell’istituto, Anna Vicidomini, che mercoledì scorso ha incontrato i rappresentanti dei genitori, raccogliendo le loro esigenze e le priorità in relazione al piano orario didattico.

Al termine dei confronti con il personale docente, con le famiglie, con le studentesse e con gli studenti, è stata stabilita la ripresa delle attività in classe da lunedì 22 novembre a venerdì 3 dicembre. La didattica sarà organizzata nelle aule messe a disposizione dall’istituto “E.Fermi” per due pomeriggi a settimana insieme ad attività a distanza di mattina nei restanti tre giorni della settimana, per tutte le classi frequentanti la sede dell’Ipias Olivieri di viale Mazzini , a eccezione delle 1 Asas, 2 Asas, 3 Asas. Queste ultime svolgeranno l’attività didattica integralmente a distanza, in attesa del perfezionamento del trasloco degli arredi scolastici e della messa a punto del servizio di trasporto pubblico, che prevederà una navetta da e per la sede di Tivoli verso quella di Guidonia, e che permetterà anche ad esse di tornare a frequentare le lezioni in classe nelle ore della mattina.

Nella sua comunicazione, la dirigente Vicidomini rende noto che si è in attesa di dislocare il laboratorio di sartoria indirizzo “Made in Italy”, il percorso “Produzioni Tessili sartoriali” e l’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica – percorso impianti elettrici” nella sede dell’Olivieri a Guidonia (e il relativo servizio di trasporto scolastico); nonché si è in attesa di spostare all’istituto comprensivo Tivoli III di Campolimpido – messo a disposizione dal Comune di Tivoli – le strumentazioni, gli arredi e i fascicoli degli uffici di segreteria.

La dirigente conferma, nella nota inviata al Comune, anche che: “Per le classi serali della sede di Tivoli 3-5- Mat e 3 e 5 Sat, e per quelle diurne e serali dislocate da organico presso la sede di Guidonia Montecelio, ossia 1-3-4-e-5- Pia e 5 G Pia di IdA, attività regolare interamente in presenza con la correlata attività laboratoriale da svolgersi per tutti i contesti coinvolti presso i Laboratori di via Zambeccari”.

Inoltre, si legge sempre nella nota della dirigente, “esigenze e motivazioni correlate alla distanza e alle percorrenze degli studenti hanno fatto emergere fin da oggi, la necessità di un mutamento di orario da attuarsi al perfezionamento della dislocazione dei laboratori, e comunque non oltre il 3 dicembre 2021, contemplante tre giorni in didattica a distanza con 8 ore scolastiche (8-15,10) aventi tre ore da sessanta minuti e cinque ore da cinquanta minuti l’una; un giorno in presenza con orario pomeridiano (15-18,20) aventi quattro ore da cinquanta minuti; un giorno in presenza con orario 8-15,10 dedito alle attività di laboratorio.