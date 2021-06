È uscito Obscurity, il nuovo libro di Gea Petrini, primo capitolo delle Darkness Chronicles, la saga ambientata nel mondo fantastico di Talamh. Tanta magia, ambientazioni medievali, azione e intrecci romantici accompagnano il lettore nelle avventure di Liv Lars. L’autrice sarà venerdì 18 giugno nel pomeriggio al Centro Commerciale Tiburtino di Guidonia per il firmacopie del libro che potrà essere acquistato presso la Libreria Coop.



L’autrice



Gea Petrini, giornalista di Guidonia Montecelio, è la direttrice e fondatrice del network di informazione online Point. Ha già scritto il manuale Vita da Blogger ed è una podcaster di successo, seguitissime le sue rubriche Politica Popcorn e Streghe, disponibili sulle principali piattaforme di intrattenimento. Per quanto riguarda la narrativa Obscurity è il suo libro d’esordio ed è già bestseller sia dei fantasy che degli horror su Amazon.



Obscurity



Al centro del romanzo c’è la magia. Cinque casate magiche governano Talamh, l’equilibrio sul quale si fonda questo mondo viene messo in discussione nel momento in cui rischia di venire allo scoperto il segreto di Liv, ragazza del nord appartenente alla famiglia Lars. La giovane maga sarà costretta a lasciare il fidanzato e gli amici dell’accademia di magia per imbarcarsi in una nuova avventura.

Il pantheon dal quale l’autrice trae ispirazione è molto vasto, Gea Petrini attinge principalmente dall’immaginario anni ’80, ’90, ’00. In Obscurity c’è molto di Harry Potter, Trono di Spade, Star Wars, Twilight. Ma in ogni caso si ha sempre la sensazione di leggere una storia del tutto nuova e originale, in grado di rinfrescare il Fantasy, pur partendo da basi molto classiche per il genere.



Il firmacopie



L’appuntamento per comprare il libro e farselo dedicare direttamente da Gea Petrini, è per venerdì 18 giugno dalle 16.30 alle 19.30 al Centro Commerciale Tiburtino di Guidonia.

Ci sarà una postazione fuori l’entrata principale, l’autrice sarà lì per dedicare una copia ai lettori del suo fantasy e donare gadget speciali realizzati appositamente per questo firmacopie.