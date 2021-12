Obbedienza. E il Teatro a Guidonia non è mai stato così bello

Una serata a teatro per aiutare chi è in difficoltà. Si intitola Obbedienza lo spettacolo teatrale scritto e diretto da Thomas Otto Zinzi con Camilla Fabbrizioli, Thomas Otto Zinzi, Guglielmo Frabetti, Marco Ubaldini, Cristiano Satariano e Vittoria Iannacone che andrà in scena il 29 dicembre alle 19 al Teatro Imperiale di Guidonia Montecelio, organizzato dalla Banca del Tempo. Una serata che si preannuncia di forti emozioni grazie alla partecipazione sul palco di Cieli Azzurri e del Sistema Accoglienza Integrato di Guidonia. I fondi raccolti con il sostegno dei cittadini che acquisteranno il biglietto di entrata andranno alle famiglie povere di Guidonia Montecelio selezionate attraverso i servizi sociali.