Nuove e prestigiose trasferte per il nuovo libro di Antonio Capitano

Il percorso del nuovo libro di Antonio Capitano si arricchisce di altre date davvero preziose anche per i prestigiosi accostamenti. Si ricomincia il 21 maggio con la Primavera Letteraria di Riofreddo nel Museo delle Culture Villa Garibaldi MuDeCu – Museo delle Culture “Villa Garibaldi”, Riofreddo (museodiriofreddo.art) per approdare nuovamente in Toscana e in Umbria. Il 27 a San Quirico d’Orcia presso la vineria letteraria Vald’O Art, Book & Wine una vetrina sul mondo con un mirabile e infinito punto di osservazione Vald’O Art, Book & Wine | Facebook il 28 a Montepulciano presso il Museo Civico Pinacoteca Crociani. Il 29, invece, se ne parlerà a Montefalco, nel gioiello del Complesso Museale di San Francesco MONTEFALCO ARTE E CULTURA – HOME (museomontefalco.it).

Da segnalare nella giornata del 28 a Montepulciano con un significativo connubio che armonizza il libro di Antonio Capitano con quello curato da Silvia Calamandrei Il sigillo di Benvenuto e altri scritti celliniani – Edizioni di Storia e Letteratura nipote dell’insigne giurista e costituente Piero qui nella autorevole veste di straordinario raccoglitore di episodi connessi al mondo dell’arte con una particolare e stimolante chiave di lettura. Come si afferma nella pagina facebook dedicata all’evento Cronache dal mondo dell’arte con sigillo | Facebook vi sarà questa presentazione con autore e direttore museo Roberto Longi: il sigillo è quello del Cellini, studiato da Calamandrei, di cui si racconta la storia, una delle tante raccolte dall’autore per avvicinarci alla fruizione del bello. Del resto nell’opera di Capitano vi sono tanti rimandi a Piero Calamandrei scrittore, ma anche pittore e in ogni caso appassionato ricercatore di inedite vicende che intrigano e commuovono al tempo stesso. L’evento è curato dalla Biblioteca Comunale e Archivio Storico “Piero Calamandrei” Montepulciano, Residenza Stuart e Museo Civico Pinacoteca Crociani. Si tratta di una rilevante operazione di promozione della lettura inserita nel Maggio dei Libri per questo volume che continua a entusiasmare.