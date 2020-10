Novelli e Buffa: “Dopo la Nomentana, ora lavori a Tor S. Antonio”

Il consigliere regionale Valerio Novelli e il consigliere comunale di Fonte Nuova Alessandro Buffa hanno fatto il punto della situazione per quel che riguarda i lavori sulla via Nomentana, recandosi sul posto con la vicesindaca metropolitana Maria Teresa Zotta.

“Questa mattina abbiamo effettuato un sopralluogo sulla Via Nomentana con la vicesindaca Maria Teresa Zotta, il delegato alla mobilità Carlo Caldironi ed i tecnici della Città Metropolitana per verificare personalmente i lavori rispetto al rifacimento del manto stradale e che ringraziamo per gli interventi effettuati e la loro disponibilità”, spiegano i due consiglieri del Movimento 5 Stelle.

“La Città Metropolitana, a guida 5 Stelle, è intervenuta con i lavori per un tratto di circa 7 km con una spesa di 700mila euro – continuano Novelli e Buffa – e, oltre al rifacimento del manto stradale, è stata effettuata anche la pulizia dei fossi che non avveniva da circa 50 anni. L’unico tratto sul quale non si è potuti intervenire è quello compreso tra la Centrale del Latte e Colleverde per i lavori che effettuerà Enel nei prossimi giorni. Sempre Enel provvederà al rifacimento del manto stradale così come da accordi con Città Metropolitana”.

I due esponenti pentastellati oltre a verificare lo stato dei lavori sulla via provinciale hanno effettuato un passaggio anche all’altezza dello svincolo di Tor Sant’Antonio.

“Sempre con tutta la delegazione di Città Metropolitana – continuano i due consiglieri – abbiamo proseguito con un sopralluogo anche all’altezza dello svincolo di Tor Sant’Antonio, ottenendo anche l’impegno nel reperimento delle risorse economiche al fine di trovare soluzioni rapide che prevengano il dissesto idrogeologico della zona. Si tratta, infatti, di una strada molto praticata dai cittadini di Fonte Nuova come viabilità alternativa e, quindi, un intervento in questo senso è assolutamente necessario”.

“Il risultato di oggi – concludono Novelli e Buffa- è frutto del dialogo e della collaborazione tra gli esponenti istituzionali a più livelli. Una rete, quindi, che ha il fine di intervenire per operare a vantaggio dei cittadini”.