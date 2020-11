Nomentana Hospital, nuovo focolaio. La denuncia di Codici

All’interno del Nomentana Hospital di Fonte Nuova si è di nuovo sviluppato un focolaio Covid, come in primavera. Codici denuncia le criticità della struttura e promette battaglia in difesa dei pazienti e dei dipendenti Nh.

“La situazione è in evoluzione – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e non c’è da stare tranquilli. Ci sono oltre 100 positivi tra ospiti e dipendenti, alcuni reparti sono stati chiusi e temiamo che il bilancio possa peggiorare. Avevamo già denunciato le carenze della struttura nella gestione dell’emergenza, purtroppo quanto si sta verificando dimostra che quelle lacune non sono state colmate”.

Nonostante un primo esposto, l’associazione di consumatori sottolinea come nulla sia cambiato nella gestione della clinica che si trova a Tor Lupara.

“A giugno – ricorda Carmine Laurenzano, avvocato di Codici – abbiamo presentato un esposto segnalando alla Procura condotte omissive delle Autorità in termini di tempestivo ed organico intervento, omissioni dei dirigenti della struttura verso il personale sanitario, i pazienti ed i loro familiari, responsabilità del Sindaco del Comune in cui si trova la struttura. Per settimane si era andati avanti rassicurando la cittadinanza, salvo poi ritrovarsi con diversi contagi, trasferimento di pazienti positivi da altre strutture con conseguente sovraffollamento ed infine altri trasferimenti, disposti dalla Regione Lazio, con il rischio di espandere i contagi. Quanto sta accadendo conferma, purtroppo, i nostri timori sulla gestione del Nomentana Hospital. La struttura si sta dimostrando in grave affanno di fronte anche alla seconda ondata della pandemia. Vigileremo su questo nuovo cluster per garantire la massima trasparenza nella gestione della struttura, che significa tutelare pazienti ed operatori”.