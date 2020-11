Nomentana Hospital, Mattia: “Tutelata dignità lavoratori”

Eleonora Mattia approva la scelta di revocare la cassa integrazione per 250 dipendenti da parte della dirigenza del Nomentana Hospital di Fonte Nuova. La presidente della IX Commissione Lavoro del Consiglio regionale del Lazio sottolinea l’importanza di tutelare il lavoro contestualmente alla difesa della salute dei cittadini.

“Esprimo tutta la mia soddisfazione per la revoca del Fondo d’Integrazione Salariale che avrebbe coinvolto 250 lavoratori del Nomentana Hospital – ha dichiarato la consigliera regionale dem –. La soluzione, auspicata nel corso della seduta congiunta delle commissioni regionali Lavoro e Sanità, è riuscita a proteggere il futuro di tante famiglie, proprio nel momento in cui la pandemia sta generando situazioni economiche di precarietà e di instabilità. È un periodo molto complesso, ma la necessità di tutelare il lavoro deve viaggiare di pari passo con la priorità di difendere la salute, tanto più se parliamo di operatori sanitari, cioè di quelle professionalità che sono quotidianamente in prima linea nella guerra contro il covid. Come Istituzioni, continueremo a difendere la dignità del lavoro e il diritto alla salute, valorizzando tutti gli strumenti di partecipazione aperti ai lavoratori e alle forze sindacali, come le audizioni in Commissione, che, attraverso il confronto, hanno proprio l’obiettivo di entrare dentro al problema per individuare la migliore soluzione”.