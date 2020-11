Nomentana Hospital, M5S: “Ok ritiro Cig, ma pensiamo al focolaio”

Il consigliere regionale Valerio Novelli e i consiglieri comunali di Fonte Nuova Alessandro Buffa e Massimo Matricardi hanno espresso la propria soddisfazione per il ritiro della cassa integrazione per 250 dipendenti del Nomentana Hospital.

“Accogliamo con piacere e favore la notizia del ritiro della cassa integrazione per 250 operatori del Nomentana Hospital – dichiarano gli esponenti pentastellati –. È sicuramente motivo di sollievo per tante famiglie che avrebbero perso un’entrata economica in un momento così difficile per tutti. Gli operatori della struttura, si sono fortemente spesi in questi mesi difficilissimi legati all’emergenza Covid, sarebbe stato profondamente ingiusto far pagare loro una crisi economico-sanitaria così diffusa”.

Secondo il M5S non è ancora il momento di abbassare la guardia.

“È necessario, però, che l’attenzione della Regione Lazio ed anche del Comune di Fonte Nuova rimangano alte – concludono i consiglieri – perché all’interno del Nomentana Hospital è ancora presente il focolaio Covid che, stando alle notizie in nostro possesso, dovrebbe interessare circa un centinaio di persone tra pazienti ed operatori”.