Nomentana, conclusione lavori prevista per fine febbraio

“La criticità alla viabilità sul tratto di via Nomentana, dove insistono i lavori che sta eseguendo Città Metropolitana di Roma, è in via di conclusione”. Questa la comunicazione della vice sindaca metropolitana Teresa Maria Zotta e del consigliere delegato alla Viabilità Carlo Caldironi.

“Entro la fine di febbraio saranno ultimati i lavori da parte della Società Areti – spiegano in una nota –; un intervento necessario e improrogabile volto al potenziamento delle reti elettriche della zona, che porterà in futuro un vantaggio per tutti i cittadini residenti. Il ritrovamento di reperti archeologici e il necessario intervento della Sovrintendenza hanno determinato un inevitabile rallentamento dei lavori. La maggior parte dei tratti in questione è stata ripristinata in modo da permettere la conclusione del cantiere nel minor tempo possibile”.