Nel Lazio valore Rt 1.19, tasso di occupazione posti letto nella norma

Nella Regione Lazio sono in crescita i dati di riferimento del contagio, ma il sistema sanitario si dimostra all’altezza della situazione. È quanto emerge dal 21° report del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. I dati del monitoraggio confermano una buona capacità degli indicatori di processo su indagine epidemiologica e gestione dei contatti e gli indicatori di tenuta dei servizi sanitari all’interno delle soglie stabilite dal Ministero. Rimane alta l’attenzione sull’evoluzione della curva e sul monitoraggio delle misure adottate.

Il report



Nel report del Ministero e dell’Iss relativo all’ultima settimana con i dati aggiornati al 6 ottobre, nel Lazio emerge un lieve incremento dell’indicatore RT che passa da 1.09 a 1.19. Sia il tasso di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva per pazienti Covid, che il tasso di occupazione dei posti letto di area medica sempre per pazienti Covid rimangono sotto la soglia di attenzione. L’indicatore relativo al numero dei casi confermati per cui sia stata effettuata una regolare indagine epidemiologica con la ricerca dei contatti stretti rimane in una performance ottimale. L’indicatore tra la data di inizio sintomi e la data di isolamento è pari a due giorni anch’esso al di sotto della soglia di allerta. Aumenta il numero dei nuovi focolai da 25 a 31. Il totale delle risorse umane dedicate all’attività del contact tracing è pari a 1,8 per 10 mila abitanti di gran lunga superiore al valore soglia di 1 ogni 10 mila indicato dal decreto del 30 aprile 2020.