Nato a Tivoli segna contro il Manchester: esordio dorato per il calciatore della Roma Zalewski

Il cognome racconta le origini della sua famiglia in Polonia ma la carta d’identità non mente. È tiburtino di nascita il giovane Nicola Zalewski, che ieri ha avuto il suo battesimo di fuoco nella partita di ritorno di Europa League tra Roma e Manchester Utd. L’andata del big match aveva già in gran parte ipotecato gli esiti, ma il brivido di aver messo la palla in rete tra le file della Magica contro una delle squadre più forti e blasonate del calcio giocato, è forte e merita di essere celebrato al di là del risultato effettivo. Il giovane talento è entrato in campo al minuto numero 76, il suo esordio assoluto dalla Primavera dei giallorossi in cui si è fatto le ossa, segnando la rete del 3 a 2 che ha in qualche modo restituito qualcosa ai romanisti rimasti delusi dal match giocato all’Old Trafford e finito 6-2. Zalewski, nato il 23 gennaio del 2002, è cresciuto calcisticamente tra le file della Nuova Spes Poli e ha portato in qualche modo anche i colori amarantoblu della Città dell’Arte sul tetto del mondo. Nella prossima stagione avrà l’onere e l’onore di essere allenato da José Mourinho. È proprio il caso di dire “daje”.