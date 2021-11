Natale a Tivoli, torna la pista di pattinaggio

Natale è sempre Natale e con la speranza che si possa passare senza limiti e restrizioni ulteriori legate alla pandemia, si inizia anche a pensare ad un programma che consenta ai tiburtini e non di vivere le feste all’insegna dell’allegria. Con questo spirito la giunta di Tivoli, riunita lo scorso 10 novembre, ha dato il via libera alla stesura di un’indagine esplorativa volta a realizzare un programma di eventi che vanno dal 3 dicembre al 30 gennaio e che metta insieme attività ludico-ricreative per grandi e piccini. Insomma dei festeggiamenti in grande stile, che consentano di rievocare i fasti di un tempo, quando ci si abbracciava e baciava sotto al vischio, senza farlo materialmente visti i tempi dettati dal distanziamento necessario per la salute pubblica. Tra le possibilità messe in campo dal comune, in attesa che l’avviso venga reso pubblico e le idee arrivino sul tavolo, anche quella di riportare in città la pista di pattinaggio. Un evergreen che manca tanto a tutti e che quindi potrebbe tornare tra poche settimane. In ogni caso un pezzetto di divertimento è stato già opzionato con la partecipazione del municipio all’avviso del consiglio regionale del Lazio finalizzato proprio a stilare un cartellone dei divertimenti natalizi.