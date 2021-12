Natale a Monterotondo, il programma

Torna il Natale a Monterotondo tra luminarie, eventi culturali e iniziative dedicate ai più piccoli. Si parte quest’oggi con l’esposizione presso il Duomo dei presepi fatti dai bambini per la prima edizione del concorso “Amici del Presepe”, la cui premiazione avverrà l’8 gennaio.

“Quest’anno finalmente torniamo a proporre eventi pubblici in città, archiviando così la modalità virtuale, resasi necessaria nella proposta degli eventi culturali, a cui siamo stati obbligati durante le festività dello scorso Natale – ha dichiarato il sindaco Riccardo Varone –. Uno spiraglio di fiducia a cui tutti guardavamo e che oggi ci permette di riscoprire l’atmosfera del Natale, certo siamo ancora lontani da una situazione di completa normalità e per questo mi preme raccomandarvi sempre di rispettare le norme previste affinché tutto si possa svolgere in totale sicurezza”.



Il programma



Dal 18 dicembre 2021 al 14 gennaio 2022 – Galleria Grafica Campioli

In occasione della Giornata Internazionale dei diritti dei migranti, è prevista la mostra pluri-disciplinare “MigrAzioni: voci, pensieri, linguaggi artistici” a cura di Arci Roma Aps, Progetti SAI del Comune di Monterotondo, Grafica Campioli e Progetto Terre (dal martedì al sabato dalle 15,30 alle 19,00 e domenica su appuntamento)



19 dicembre dalle 9.00 alle 17.00 – piazza San Michele (Monterotondo Scalo)

“Solidarietando” tutti uniti per la Caritas. Mercatino di Natale, oggettistica varia, giochi, spazi di incontro, punti fotografici e tante altre attività per grandi e bambini. A cura della rete di gruppi e associazioni della Parrocchia Vergine S.S. del Carmine. Tutto il ricavato sarà devoluto alla Caritas parrocchiale per aiuto alle famiglie indigenti del territorio



Dal 19 al 22 dicembre dalle 15.30 alle 19.00 – Centro Commerciale Monterotondo

“Emergenza Natale 2021” raccolta delle letterine da spedire a Babbo Natale, tanti gadget e sorprese per i bambini. A cura dell’Associazione Protezione Civile di Monterotondo.



21 dicembre ore 18.00 – Parrocchia di Gesù Operaio

“Armoniosamente insieme” recital di chitarra classica del Maestro Franco Tinto, concerto dedicato alle persone senza fissa dimora. A cura dell’Assessorato ai Servizi Sociali in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio e il volontariato cittadino.



23 dicembre dalle 10.00 alle 13.00 – piazza Giovanni Paolo II (Duomo)

“ReBus di Natale” laboratori creativi ed espressivi, giocoleria e bolle di sapone, prepariamo le letterine aspettando Babbo Natale. A cura di Compagnia Teatro Stabile Eretino e Coop. RicreAzione



23 dicembre dalle 14.00 alle 17.00 – piazza Giovanni Paolo II (Duomo)

“Christmas Show Monterotondo”, un vero e proprio Family show con le magie comiche di Mago Paolo, Cabaret con pupazzi e burattini dell’artista “Prilla”, animatori e… l’arrivo di Babbo Natale per la consegna delle letterine!



23 dicembre ore 21.00 – Teatro Comunale Francesco Ramarini

Tradizionale “Concerto di Natale” con brani di musica classica, un omaggio a Ennio Morricone e musiche natalizie. A cura dell’Associazione Musicale Eretina, concerto pensato e preparato dal Maestro Luigino Leonardi (prenotazioni: tel. 0690625168)



Dal 27 al 30 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 – L’Angolo di Amelie (via delle rimesse, 14)

“Il Natale di Nonna Albero” La fiaba educativa, dall’ideazione al libro, alla sceneggiatura. Laboratorio creativo di 4 mattine per bambini (ideale dai 6 ai 10 anni, max 10 posti) (prenotazioni: Ilaria Agostini tel. 3384106660)



6 gennaio dalle 14.30 alle 17.30 – piazza San Michele (Monterotondo Scalo)

“Befane in piazza” grande Tombolata riservata ai bambini e arrivo delle Befane con piccoli doni. A cura di DivertendoCiDivertiamo in collaborazione con la rete di gruppi e associazioni della Parrocchia



6 gennaio dalle 15.00 alle 18.00 – piazza Giovanni Paolo II (Duomo)

“ReBus in piazza per la Befana” animazione, laboratori creativi ed espressivi, spettacolini per bambini e intermezzi musicali. A cura di Compagnia Teatro Stabile Eretino e Coop. RicreAzione, in collaborazione con Ordo Melodico



6 gennaio ore 18.30 – Sala Teatro Molloy (Monterotondo Scalo)

Concerto di Buon Anno! con il coro e gli allievi di DivertendoCiDivertiamo e special guests (prenotazioni: tel. 3505696815)



7 gennaio ore 21.00 – Teatro Comunale Francesco Ramarini

“E vvòce e Napule… e na chitarra” monologhi, poesie, filastrocche, musica e canzoni. A cura dell’Associazione Artisti Uniti (prenotazioni: Antonio tel. 3358427164)



9 gennaio ore 18.00 – Teatro Comunale Francesco Ramarini

“Crimine Infinit8” La ‘ndrangheta a teatro, il nuovo romanzo di Cristiano Barbarossa e Fulvio Benelli. Incontro con gli autori e letture a cura di Alessandra Mosca Amapola. A cura dell’Associazione Daniel Zagni Lab (prenotazioni: solo SMS su 3891046991 o e-mail a laboratoriodanielzagnilab@gmail.com)