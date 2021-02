Nei corridoi di Palazzo San Bernardino le voci si sono susseguite per giorni e alla fine la notizia è arrivata in pomeriggio di sabato rigido come non mai. A essere presentato è il nuovo simbolo che unisce definitivamente i destini di Alessandra Fidanza (La Democrazia) e Nello De Santis (Tivoli Progetto Comune), che hanno mostrato nel corso di una conferenza stampa la loro “Tivoli Partecipa”. Un nome che in fondo è anche la sintesi della battaglia politica portata avanti dai due in questi mesi, votata alla ricerca, finora senza successo, della partecipazione nella maggioranza proiettiana, decisamente poco votata alla collegialità. Una mancanza che è diventata occasione di contrasto all’interno della civiche che sostengono il destino del secondo mandato del Sindaco e che potrebbe essere foriera di nuovi equilibri già dalle prossime settimane. Per ora non si parla di abbandono del Governo, questo va detto. I due hanno più volte ribadito il proprio sostegno al programma sottoscritto nel 2019 ma le modalità sono ancora tutte da vedere.”Nel nome e nel simbolo si rimarca il nostro DNA – dice De Santis -. Si tratta di un gruppo inclusivo e aperto ma non chiamateci “ribelli” piuttosto siamo “responsabili”. “Abbiamo chiesto un cambio di passo per esempio sul Bilancio e sulla politica delle entrate, sullo sfruttamento della risorsa termale. Noi rappresentiamo i cittadini e il nostro faro resta il manifesto dei valori e il programma elettorale. Nelle lettere che abbiamo scritto abbiamo sempre detto che rimaniamo aperti al dialogo e al confronto”, continua Fidanza ribadendo la necessità di fare delle scelte precise. Chiara anche la posizione nei confronti degli ex, Domenico Cecchetti e Angelo Marinelli, con cui è iniziata la battaglia per la collegialità e i cui destini oggi si sono definitivamente separati: “Abbiamo fatto un percorso parallelo poi noi abbiamo deciso di continuare con le nostre critiche costruttive. Noi oggi siamo qui, loro avranno risolto in altro modo”, commentano Fidanza e De Santis. E i rapporti con il Sindaco? “C’era già una federazione tra le nostre due liste e avevamo anticipato che sarebbe stata propedeutica alla nascita di un gruppo che, ribadiamo, è un progetto di ampio respiro”, concludono. Che sia l’inizio di un nuovo corso? Può darsi, quello che è certo è che le crepe aperte hanno urgente bisogno di una riparazione. Da dove arriverà sarà forse la parte più interessante di questa storia.