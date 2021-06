Nasce Mentana nel Cuore, Arianna Plebani si candida a sindaco

Forza Italia risponde ad Arianna Plebani e commissaria la sezione di Mentana, l’ex consigliera azzurra scioglie il gruppo e annuncia la propria candidatura a sindaco con la sigla civica Mentana nel Cuore.

Il coordinatore regionale Claudio Fazzone ha nominato commissario del circolo della città garibaldina Roberto Moscatelli. Plebani non ci sta e attacca gli organi locali di Forza Italia e i dirigenti nazionali.

“Resto perplessa dall’aspetto formale in quanto forse al Senatore Fazzone è sfuggito che io sono una coordinatrice eletta da regolare Congresso – spiega la consigliera comunale mentanese – per cui l’iter doveva essere un altro, come forse non è al corrente che la figura del coordinatore di Collegio è abolita da statuto, come altresì non sa che il coordinamento provinciale è sprovvisto dei numeri a seguito delle innumerevoli defezioni e, quindi, di fatto non a norma. D’altro canto come saperlo se a dettargli la linea sono Sestino Giacomoni, Maria Spena ed Alessandro Battilocchio che a Mentana faticano a trovare la strada, come saperlo se l’attenta analisi della situazione locale gli è stata fornita da qualcuno appena uscito da un letargo politico durato 5 anni”.

Formalizzate le dimissioni da coordinatrice, la consigliera ha annunciato anche lo scioglimento del gruppo consiliare di Fi e la sua candidatura a sindaco alle prossime amministrative con Mentana nel Cuore, un progetto civico.

“Il non voler assoggettarmi a discorsi non finalizzati al bene di Mentana ha di fatto definito il mio percorso politico e continuerà a definirlo – continua Plebani –, è assolutamente impensabile che qualche turista politico, di passaggio solo ad ogni elezione, possa capire le complesse dinamiche territoriali e come, se, quando e specialmente con chi partecipare ai tavoli. Che siano persone più inclini alle accettazioni imposte, più propense all’assoggettamento, più proclivi a farsi dettare la strada, più portate a subire scelte calate dall’alto a partecipare come spettatori alle scelte che definiranno il futuro di Mentana”, aggiunge ancora Arianna Plebani. “Libera da vincoli morali dettati da quel rispetto innato, da quell’educazione impartita dai miei genitori, da quell’obbligo alla serietà insito in me, ho sciolto il gruppo consiliare di Forza Italia, costituito il gruppo Mentana nel Cuore e formalizzo la mia candidatura a sindaco. Progetto civico aperto a tutte le forze politiche con affini valori ed obiettivi disponibili ad appoggiarlo”.