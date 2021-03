Nasce l’associazione Accademia Kronos Valle dell’Aniene per la salvaguardia dell’ambiente

Fiocco rosa per l’associazionismo dell’hinterland tiburtino che da qualche giorno ha una new entry, l’Associazione Accademia Kronos Valle dell’Aniene. “Tivoli, Guidonia e gli altri paesi dell’Hinterland avranno un nuovo alleato per la salvaguardia e tutela dell’ambiente, lotta all’inquinamento e al bracconaggio, salvaguardia e tutela dei fiumi e del patrimonio naturale, aree protette, Parchi e Riserve, lotta al randagismo ed un attenzione particolare al maltrattamento degli animali – fanno sapere i neo associati -. Non mancheranno i protocolli di intesa con altre organizzazioni ed Enti, la formazione nelle scuole e nelle comunità per la sensibilizzazione, la promozione e la condivisione di sani principi per il rispetto della vita e dell’ambiente”. L’obiettivo è quello di fare squadra con tutte le persone che hanno a cuore l’ambiente e il rispetto della natura. “L’Associazione sarà anche a disposizione delle Forze di Polizia, degli Enti Comunali e dell’Autorità Giudiziaria per le necessità che si presenteranno”, continuano i promotori. La sezione avrà la sede a Tivoli dove sarà anche operativo il Nucleo di Guardie Zoofile AK entro il mese di giugno 2021. Il corso da aspiranti Guardie Zoofile invece avrà inizio entro la fine mese di questo mese.