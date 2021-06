Si collocheranno a destra, al centro, a sinistra pare difficile pensarlo ma nell’arena di Guidonia Montecelio scende in pista un’altra lista civica che si chiama Secondo Noi. A capitanarla due nomi conosciuti nella politica locale: Marco Berlettano, ex assessore ai Servizi Sociali della Giunta Rubeis, una volta vicino a Marianna De Maio e Mirko Benetti (prima dello scisma interno alla componente), insomma una volta l’avvocato era di Forza Italia. L’altro è Marco Mercante che arriva da Fonte Nuova, dove è stato anche presidente del consiglio comunale, un percorso politico vivace con una importante e recente militanza nella Lega di Salvini. I due sono a capo del progetto civico che si definisce serio e propositivo. “Secondo noi crede fortemente nel miglioramento e nel futuro. Crede fortemente nella forza della gente, delle persone. Nella forza del contributo e della passione che ognuno può dare. Saper recepire le istanze dei territori per tradurle in idee, proposte, impegni concreti. Obiettivi chiari da voler e poter raggiungere. Un gruppo che nasce con la voglia di dialogare e unire. Pronto alle sfide future”.