Si chiama Giovane Guidonia la nuova lista civica che nasce su ispirazione di Azione il movimento di Calenda che quindi sbarca in città per iniziativa di un gruppo di volti nuovi della politica. Coordinatrice Giulia Frittella, portavoce Francesca Maria Lorenzini, la lista civica dei calendiani (si dirà così?) si contraddistingue per una marcata impronta generazionale “under”. Promettono appena si potrà di presentarsi con una iniziativa pubblica, intanto spingono sull’ispirazione di voler creare una Guidonia “giovane per i giovani” ma con consapevolezza.

“Siamo consapevoli che proprio sulle nuove generazioni la nostra Città debba puntare per costruire la propria identità, culturale, sociale e politica. Non sterile giovanilismo, quindi, ma un approccio giovane e quindi innovativo e libero dai preconcetti della politica tradizionale”. E intanto hanno le idee chiare sui possibili partner di questa avventura visto che collaborano con il Polo civico e l’Onda

“nei quali abbiamo riscontrato uno spirito d’innovazione comune alla nostra idea per Guidonia Montecelio, idee concrete e competenza nel concretizzarle”. Le ragioni della scelta sono nel “pragmatismo” del polo civico e della lista di D’Alisa-Gagnoni. “Il nostro gruppo presenterà temi di approfondimento che giorno dopo giorno saranno discussi per trovare un orizzonte comune che metta al primo posto il benessere del nostro comune. Crediamo che l’unione sia la vera forza del civismo territoriale e che ogni lista possa dare il suo contributo ad un piano di cambiamento e di progresso, concreto e adatto al nostro territorio. Cogliamo con entusiasmo l’invito rivoltoci di costruire un’alleanza civica più ampia e competitiva delle attuali e ci mettiamo a disposizione di questo intelligente obiettivo”. A un anno dalle elezioni comunali, gli scenari sono in movimento.