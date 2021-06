Nasce Colleverde in Comune: cresce il polo di Zarro

La voce di un quartiere che ha bisogno di risposte, nasce Colleverde in Comune la lista civica creata da un gruppo di cittadini pronti a impegnarsi per il territorio. Cresce così l’alleanza civica di Claudio Zarro, il consigliere di minoranza che ha creato un asse di civiche pronte a competere alle prossime elezioni di Guidonia Montecelio. Colleverde in Comune si affianca quindi a Essere Guidonia Montecelio e Identità civica Guidonia Montecelio.

“Colleverde, Colleverde 2°, Poggio Fiorito, Parco Azzurro, Vena d’Oro: nel nostro logo è rappresentata la frazione di Colleverde nella sua interezza. Non un mera sommatoria di istanze – dicono i promotori – ma 10.000 e più cittadini che vogliono far sentire la loro voce all’unisono. A partire da inizio 2021 il nostro territorio è stato vessato dall’amministrazione locale a guida m5s qui a Guidonia Montecelio, prima con la compostiera di comunità, poi con il traliccio di Via Castore e infine con la questione antenna Iliad all’interno di Parco Azzurro. Siamo stati letteralmente bombardati da interessi pubblici e privati e non abbiamo trovato nessuno, nessuno che tutelasse la nostra comunità. Molti dei nostri soci fondatori della lista si sono in questi mesi spesi in riunioni per portare all’attenzione dell’amministrazione problemi sottovalutati dalla stessa e spesso siamo anche stati presi in giro (è il caso delle 4000 firme raccolte dal comitato per la delocalizzazione della compostiera di comunità). Quale è il fine della creazione di una lista civica qui a Colleverde che unisca le esigenze di tutti? Avere qualcuno che finalmente si attivi per la soluzione delle problematiche inerenti al nostro territorio e teso all’attuazione di iniziative propositive. Come? Tramite un gruppo di persone locali che deciderà di spendersi attivamente proponendo propri rappresentanti all’elezione nel prossimo consiglio comunale”.