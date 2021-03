Mosca-Roma Riflessi 2020, premiato uno studente del Frammartino

Si è svolta lunedì 15 marzo la cerimonia di consegna dei premi del concorso riservato ai Licei Artistici di Roma e provincia “Mosca – Roma. Riflessi 2020”.

Tra i vincitori anche Valerio Napoleoni del Liceo Artistico Statale Angelo Frammartino (IIS) di Monterotondo, che si è aggiudicato il terzo premio.

“Iniziative come questa sono fondamentali per accogliere i ragazzi, per sostenerli, per indirizzarli, per offrire loro attività legate ai loro percorsi educativi, ed anche percorsi di partecipazione e di responsabilità, strade note in tempi normali ma ormai da troppo tempo negate. Come Amministrazione – dichiara la Sindaca Virginia Raggi – abbiamo dedicato da sempre un’attenzione particolare ai giovani, al loro benessere e alla possibilità di realizzare il loro futuro. In questo concorso, vedo uno strumento di fondamentale importanza: l’attenzione alla persona e al suo nucleo familiare. L’espressione artistica è la chiave per trovare i meccanismi adatti per aiutare le persone a superare alcuni ostacoli o ad affrontare alcune situazioni più difficili”.

“La Città metropolitana di Roma sostiene e aiuta queste iniziative che rafforzano lo spirito di collaborazione tra Paesi e facilitano l’integrazione e lo scambio di cultura. Il nostro Ente metropolitano – dichiara Teresa Zotta Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma – è tra i fondatori dell’Autorità delle Città metropolitane europee ed oggi le scuole Superiori di Roma e Provincia, di nostra competenza, sono parte integrante di questo concetto di visione oltreconfine che serve soprattutto in questo momento di restrizioni e pandemia globale. Ringrazio l’Ambasciatore, La Sindaca Virginia Raggi, l’organizzazione, le Scuole con gli studenti che si sono cimentati in questo lavoro. Stiamo prendendo in considerazione, la possibilità di proiettare i lavori in una delle sedi Istituzionali della Città metropolitana, una volta che si potrà tornare a un periodo di accessibilità e movimento nella nostra Capitale”.

Alla fine degli interventi sono stati premiati:

Per le scuole italiane

Il primo premio al Liceo Artistico Statale di Via Ripetta di Roma e ai ragazzi Jacopo Antonucci, 17 anni e Arianna Pontil Ceste, 16 anni.

Il secondo premio al Liceo Artistico Statale (I.I.S.) di Via dell’Immacolata 47 di Civitavecchia e a Sebastian Chato Arcos, 18 anni.

Terzo premio al Liceo Artistico Statale Angelo Frammartino (I.I.S.) di Monterotondo a Valerio Napoleoni.

Per le scuole Russe

Il primo premio all’Istituto d’arte di Mosca con le opere di Alisa Gruber, 16 anni e Anna Matyushenko, 18 anni.

Il secondo premio, alla Scuola 548 “Tsaritsino” e all’allieva Aleksandra Koserukova.

Il terzo premio, Collegio delle arti musicali e teatrali G. P. Vishnevskaya e alla studentessa Alexandra Selezova.