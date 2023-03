Morte Astorre, Vicesindaco De Dominicis: “Lasci un grande vuoto”

“Ciao Bruno, lasci un vuoto grande in tutti noi che ti abbiamo conosciuto, stimato e voluto bene”. Sole parole sentite di cordoglio che il vicesindaco Paola De Dominicis ha scritto sulla pagina Facebook istituzionale in memoria di Astorre. La De Dominicisi che oggi è nella maggioranza civica è stata una esponente del Pd per tanti anni, alcuni dei quali in condivisione che con l’area di Astorre.