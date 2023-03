Morte Astorre, l’ex assessore Morroi: “Un politico sempre vicino ai cittadini”

“Oggi la nostra comunità ha perso una persona gentile e concreta, un politico sempre al servizio delle persone e dei loro bisogni”. È un tam tam di messaggi sui social nello sgomento per la morte di Bruno Astorre avvenuta ieri. L’esponente del Pd di Guidonia Rosaria Morroi, di recente eletta in assemblea nazionale ed ex assessore alla Cultura, ha scritto: “Per quanto resterà incomprensibile ed inaccettabile la sua morte, viceversa resterà limpido e duraturo nei ricordi di tutti noi il suo acume politico, la sua umanità ed il suo sorriso. Riposa in pace compagno, segretario, senatore Bruno Astorre”.