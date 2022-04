Moon Rays il nuovo romanzo fantasy di Gea Petrini della saga Amazon bestseller

È uscito Moon Rays il nuovo romanzo fantasy di Gea Petrini, giornalista direttore di Dentro Magazine storica testata di Guidonia Montecelio e della provincia di Roma, esperta di giornalismo digitale a capo del network Point Notizie. Una avventura nella scrittura fantasy iniziata per Gea Petrini nel 2021 con l’uscita di Obscurity, il primo romanzo della saga Darkness Chronicles, diventato un bestseller Amazon letto da migliaia di lettori. Dopo meno di un anno esce il secondo volume della saga, Moon Rays. La storia di Liv Lars e delle casate di maghi di Talamh in questo libro sarà ancora più dark come spiega l’autrice. “L’oscurità è scesa sul continente di Talamh e sulle terre del nord. Per la protagonista ci sono nuove sfide e scelte da compiere per riportare la magia bianca al potere e sconfiggere il male che si annida al di là delle montagne di Mantor, nel castello che un tempo era la sua casa”.

Scene più crude ma anche tanta passione

L’amore è uno dei motori di questa saga insieme al potere. La lotta tra il male e il bene, come nel primo libro, in Moon Rays diventa ancora più feroce ma i protagonisti sono in questo sempre più reali. Capaci cioè di sfaccettature, “di contraddizioni proprio come noi”.

Obscurity è stato il dark fantasy più venduto su Amazon per due mesi. “L’unico aspetto che conta per me è che la storia piaccia ai lettori, sono felice di avere portato il fantasy in tante occasioni anche nelle presentazioni a Guidonia Montecelio, Tivoli, a Gaeta, oltre che in radio e sui giornali. Come autrice fantasy è stato un orgoglio”.

La versione cartacea di Moon Rays è arricchita dalle illustrazioni. “Si tratta di dodici ritratti emotivi dei personaggi realizzati da mio zio Pietro Petrini, che ringrazio per avere prestato la sua arte alla mia storia fantasy. Sono illustrazioni davvero uniche”.

Il romanzo Moon Rays è disponibile su Amazon in cartaceo e in ebook, e per i lettori di Guidonia Montecelio e dintorni sarà disponibile da lunedì 2 maggio nella libreria del centro commerciale Tiburtino insieme al primo volume della saga e ai segnalibro omaggio per appassionati del mondo fantasy creato da Gea Petrini.