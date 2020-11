Monterotondo, Varone: “Più responsabilità”. E valuta chiusura parchi

Riccardo Varone richiama alla responsabilità i cittadini di Monterotondo. Nella giornata di ieri il sindaco ha dovuto allertare in più di un’occasione i vigili urbani per il controllo di alcuni assembramenti. Si valuta la chiusura dei parchi.

“In meno di un’ora ho richiesto l’intervento del corpo di Polizia Locale per 3 luoghi pubblici di Monterotondo – spiega Varone –, oggetto di assembramenti e con la presenza di molti giovani e non, senza mascherina e in atteggiamenti sicuramente non consoni all’emergenza”.

Questi comportamenti potrebbero indurre l’amministrazione a chiudere alcuni punti sensibili.

“A malincuore valuterò se chiudere nei prossimi giorni con ordinanza apposita alcuni luoghi pubblici e/o aree verdi di Monterotondo – comunica il sindaco ai cittadini –. Se sarò costretto a farlo, sappiate che è per il vostro bene. Di tutti voi, nessuno escluso. Il virus è sempre invisibile. Non pensate di poterlo controllare”.

La prima preoccupazione è costituita dalle persone più fragili.

“Il mio pensiero in questo momento è sempre rivolto al contesto familiare e alle persone anziane, nostri parenti e/o conviventi, che dobbiamo tutelare in tutti i modi – conclude Varone –. Cerco di rimanere vigile e attento per la tutela di tutti voi, ma inizio ad essere preoccupato per le varie implicazioni che misure più restrittive da un lato e un aumento importanti dei casi da Covid19 dall’altro, potrebbero comportare a livello nazionale. La sfida è grande, vedo un po’ di stanchezza da parte di molti, ma non possiamo arrenderci”.