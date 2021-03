Monterotondo, spaccio nel centro storico: in arresto 23enne

I carabinieri del nucleo adiomobile di Monterotondo, nel corso di un servizio di controllo nel centro storico hanno arrestato per spaccio un 23enne del posto. Lo hanno notato in prossimità di un pub mentre stava cedendo dello stupefacente ad un “cliente” di 36 anni. A seguito della perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 58 dosi di hashish, un bilancino di precisione e diverso materiale utile al confezionamento della droga nonché la somma contante di circa 300 euro in banconote di piccolo taglio, occultate insieme alla droga, ritenute provento della pregressa attività di spaccio.Il giovane è stato arrestato e condotto in caserma, successivamente è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.