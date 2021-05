Monterotondo, sopralluoghi per la nuova caserma della GdF

Procede regolarmente il progetto di istituzione della compagnia della Guardia di Finanza a Monterotondo. Nel pomeriggio del 12 maggio i vertici regionali, provinciali e territoriali della GdF hanno effettuato un sopralluogo ufficiale nello stabile ex Asl di via Garibaldi, sede deputata a ospitare la compagnia, ricavando impressioni favorevoli e condividendo considerazioni operative con le autorità regionali e comunali intervenute.

All’incontro erano presenti il comandante regionale, generale di divisione Rosario Lorusso, quello provinciale, il generale di brigata Paolo Compagnone, il comandante della compagnia di Tivoli tenente colonnello Giuseppe Bifero, l’assessore regionale ai Lavori Pubblici Mauro Alessandri, la vicesindaca e assessora alle Opere pubbliche Isabella Bronzino e il comandante della Polizia locale maggiore Michele Lamanna.

“Un incontro cordiale ed estremamente costruttivo – sottolinea la vicesindaca Bronzino – che ha consentito ai vertici del Corpo di verificare e valutare di persona quelle caratteristiche strutturali e di localizzazione strategica che fanno dell’edificio ex Asl di via Garibaldi una sede perfettamente idonea a rispondere alle esigenze operative e logistiche della GdF, a noi di ricevere utili indicazioni e la certezza che molto presto l’iter entrerà nella sua fase realizzativa, considerato che sono già state approvate le progettazioni definitive ed esecutive. Siamo oltremodo onorati della loro visita e di quella di Mauro Alessandri, che da sindaco di questa città avviò il progetto e che da assessore regionale lo ha seguito nelle fasi successive”.

La sede misura quasi mille metri quadri di superfice, ha ampi spazi già ben definiti, due piani da adibire ad uffici e uno riservato agli alloggi, magazzino-archivio, piano terra per l’accoglienza del pubblico, terrazzo panoramico, nel cuore della città e in prossimità del centro storico: queste le caratteristiche dell’immobile che, in base al protocollo d’intesa sottoscritto nell’aprile del 2019, il Comune ha messo a disposizione della Regione così da consentire l’esecuzione delle necessarie opere di riqualificazione e di efficientamento energetico. A lavori ultimati lo stabile sarà consegnato alla Guardia di Finanza, in comodato d’uso gratuito quarantennale. La Regione, stazione appaltante per la progettazione e per l’esecuzione degli interventi, ha finanziato l’opera per oltre 670mila euro, a cui si aggiungono ulteriori 350mila euro stanziati dalla stessa Guardia di Finanza per specifici adeguamenti tecnici.

“La realizzazione della caserma della GdF – prosegue la vicesindaca – è uno dei tasselli principali di un più ampio progetto di riqualificazione urbana, in parte già entrato nella sua fase realizzativa e che certamente si arricchirà con la realizzazione del parcheggio sotterraneo in piazza della Libertà, all’interno del quale riserveremo una quota dei posti auto disponibili al comando della caserma, in modo da sopperire all’unica criticità del progetto, la cronica mancanza di posti auto nel centro storico”.

“Ringrazio i generali, il tenente colonnello e l’assessore regionale Alessandri per questa visita ufficiale che ci onora profondamente e che rappresenta un passaggio chiave in vista della realizzazione di questo importante progetto – dichiara il sindaco Riccardo Varone, purtroppo impossibilitato a partecipare all’incontro – Il presidio della Guardia di Finanza, in sinergia con la compagnia dei Carabinieri che già svolge un eccellente lavoro e che non smetterò mai di ringraziare per l’assiduo impegno in favore della comunità, costituirà un ulteriore e prezioso elemento di presidio e controllo per l’ordine e per la sicurezza, per il contrasto ai reati tributari e comuni”.