Monterotondo, sono due gli appuntamenti per il Carnevale

A Monterotondo torna il Carnevale, l’amministrazione comunale in collaborazione con le realtà civiche, sociali e culturali del territorio ha organizzato per domenica 27 febbraio una giornata di festa suddivisa in due appuntamenti.

“Trovo molto significativo e ben augurante che si torni a festeggiare, con le dovute accortezze, in piazza il Carnevale, festività che fin dall’antichità era pensata come occasione di coesione sociale. Era stato l’ultimo grande evento che avevamo condiviso in piazza poco prima della pandemia – dichiara il sindaco Riccardo Varone –. Per tutto questo ringrazio tutte le realtà che si sono messe in moto per riportare i colori e l’allegria di questa festa in città: Icm, la Banda Musicale Eretina, Folias, Pungiglione, Ricreazione, Asd San Michele, DivCiDiv, Ordo Melodico, Le Focherock”.

Si parte dalle 10 alle 13 al Parco del Cigno in piazza Angelo Frammartino con Rebus di Carnevale: laboratori, letture animate, giocoleria e musica dedicati ai più piccoli. Alle 12 è previsto anche il concerto della Banda Musicale Eretina.

Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.00 presso il Parco Don Pino Puglisi in via Martiri di via Fani allo Scalo, sarà la volta di Carnevale al Parco. In programma musica, animazione, trampolieri giocolieri, magia e giochi di abilità.

Entrambe le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle norme anti Covid.