Monterotondo, servizio refezione attivo entro fine mese

Il servizio di refezione scolastica a Monterotondo partirà a fine mese. È quanto ha comunicato il sindaco Riccardo Varone. Da questa mattina e fino al 12 ottobre sarà possibile aderire al servizio presentando la propria iscrizione attraverso il form online disponibile all’indirizzo https://monterotondo.ecivis.it/ECivisWEB/.

“Per concludere la procedura di affidamento temporaneo del servizio ad un fornitore che lo gestirà fino alla conclusione della gara d’appalto, è essenziale conoscere il numero degli utenti che ne fruiranno”, spiega il sindaco Riccardo Varone. L’invito a tutti i genitori è quello di procedere all’iscrizione, che potrà comunque essere revocata in un secondo momento.

Questa sera alle 19.00, il primo cittadino sarà in diretta sulla sua pagina Facebook ufficiale insieme all’assessore Matteo Garofoli per fornire tutte le informazioni necessarie, chiarire eventuali dubbi e rispondere alle domande dei cittadini e degli utenti.