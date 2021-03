Monterotondo, scattano nuove restrizioni anti-covid

Dopo aver chiuso l’istituto scolastico Espazia, il sindaco di Monterotondo con una nuova ordinanza dispone nuove restrizioni per contrastare la diffusione del contagio, cresciuta negli ultimi giorni nella città eretina.

L’ordinanza sindacale è in vigore da oggi e lo sarà fino al 10 aprile. In particolare, il nuovo provvedimento vieta, dalle ore 17.00 alle ore 7.00 del giorno successivo, sull’intero territorio comunale, la vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di qualunque attività commerciale su area pubblica e in sede fissa (eccetto le medie strutture di vendita, le enoteche e gli esercizi commerciali con codice ATECO 47.25, tramite confezioni regalo o sigillate).

È vietato, ad esclusione delle consumazioni al tavolo e al banco, l’utilizzo di contenitori in vetro per la somministrazione di bevande da consumarsi al di fuori dei locali e delle loro aree di pertinenza.

È vietato svolgere qualsiasi attività sonora e musicale dal vivo sotto ogni forma, all’interno e all’esterno dei locali, che possa creare assembramento.

Prevista la chiusura dalle ore 17.00 alle ore 22.00 delle seguenti piazze e/o vie cittadine che risultano maggiormente problematiche:

– Piazza Duomo e Via S.Pio da Pietralcina

– Piazza dei Leoni

– Piazza Mons. Giovannetti

– Largo Pincetto

– Via Cavour angolo Via Garibaldi

– Scalinata Dante Alighieri