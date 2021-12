Monterotondo, rinasce il CineMancini

Il Cinema Mancini riaprirà le sue porte al pubblico il 10 dicembre. La sala sarà gestita dalle cooperative Folias e Il Pungiglione, questo primo weekend inaugurale sarà contraddistinto da proiezioni, incontri e grandi ospiti. Si parte venerdì con Nanni Moretti e il suo ultimo film “Tre piani”.



Il progetto



“Le due sale cinematografiche del CineMancini, rappresenteranno un luogo di storie raccontate certamente attraverso il grande schermo, ma anche un luogo polifunzionale di partecipazione per famiglie, bambini e bambine e studenti, di incontri e dibattiti, d’essai e festival, di arte, libri, poesia e musica – dichiarano Folias e Pungiglione –. Obiettivo della nuova iniziativa sarà anche quello di raggiungere, coinvolgere e coniugare ogni pluralità e avviare un processo di partecipazione sociale e culturale dei cittadini e delle cittadine, delle associazioni e di tutte le realtà sociali presenti sul territorio per una coprogrammazione e coprogettazione condivisa di iniziative future”.

Le due cooperative collaboreranno anche con i dirigenti scolastici del territorio per promuovere la cultura cinematografica e avviare un percorso di formazione con gli studenti eretini.

“Come Folias e Il Pungiglione consideriamo il cinema un antidoto al tempo che ci siamo fatti scippare in favore dell’utile, della produzione, del consumo e della fretta quotidiana – spiegano ancora –. Un viaggio capace di portarci altrove e di farci recuperare il nostro tempo perduto. Per questo siamo qui, orgogliosi di poterci impegnare per difendere e fare crescere un luogo storico e prezioso come il CineMancini”.

Il progetto è sostenuto con forza anche dall’amministrazione comunale.

“Siamo super entusiasti! Grazie a CinePagliaroli per la sua presenza in città e la collaborazione che non è mai mancata in questi lunghi e meravigliosi anni. Grazie infinite alle due Cooperative sociali del nostro territorio per il loro coraggio, la determinazione e la grinta che stanno riponendo in questa nuova fantastica avventura!”, ha commentato l’assessora alla Cultura Marianna Valenti.



Il weekend inaugurale



Venerdì 10 Dicembre 2021

Prima Serata Speciale di Riapertura del CineMancini

“Caro Nanni”

Il cinema secondo Nanni Moretti

Ore 19.45 saluto in sala di Nanni Moretti e Alessandro Sperduti e Proiezione di “Tre piani” (2021)

Ore 22 incontro pubblico e dialogo aperto con il regista Nanni Moretti

Sabato 11 Dicembre 2021

Seconda Serata Speciale di Riapertura del CineMancini

“A questo poi ci pensiamo” – Serata speciale in ricordo di Mattia Torre

(… “Perchè la vita è bellissima”)

Ore 20 Reading degli scritti e dei monologhi di Mattia Torre, racconti e aneddoti insieme ad alcuni dei suoi colleghi e dei suoi cari amici: Valerio Aprea, Francesco Bruni, Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggieri, Arianna Gaudio e Cristina Pellegrino

A seguire Proiezione “Figli” (2020) diretto da Giuseppe Bonito, con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi, Sceneggiatura: Mattia Torre

Domenica 12 Dicembre 2021

Terza Giornata Speciale di Riapertura del CineMancini

Ore 11 Proiezione “Io sono Babbo Natale” (2021) con Marco Giallini e Gigi Proietti

Ore 18,30 Proiezione “Una famiglia mostruosa”

Con saluto in sala e dialogo aperto con il regista Volfango De Biasi

PUNTI VENDITA BIGLIETTI:

Biglietti degli spettacoli disponibili DA MARTEDI A DOMENICA nei punti vendita:

– CineMancini (V. G. Matteotti, 53): h. 11-13,30; 17-21 (da martedì a domenica)

– Coop. Folias (V. Salaria 108/B): h. 9-15 (da martedì a venerdì)

– Coop. Il Pungiglione (V. San Martino, 21): h. 9-15 (da martedì a venerdì)

Info: cinemancini.monterotondo@gmail.com; tel. 06 9065404 (h. 11-13,30; 17-21)

Ingresso a tutti gli spettacoli: 8 euro

Ingresso a “Io sono Babbo Natale”: 5 euro