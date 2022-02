A distanza di poche ore da una rapina messa a segno in una banca della centralissima via Matteotti, i carabinieri di Monterotondo hanno fatto scattare le manette per un 24enne di Fiano. E’ gravemente indiziato di essere l’autore del colpo.

I testimoni hanno riferito che un ragazzo, simulando di avere una pistola nella tasca della felpa, aveva minacciato una delle dipendenti alla cassa, riuscendo a farsi consegnare 160 euro e una rastrelliera portamonete, per poi fuggire a piedi.

Immediato è scattato l’allarme e i militari della compagnia di Monterotondo, intervenuti sul posto in pochi minuti, dopo aver appreso quanto accaduto, raccolto le dichiarazioni e visionato le immagini della videosorveglianza, sono riusciti a identificare il presunto autore del colpo. Il ragazzo è stato rintracciato poco lontano, con ancora indosso l’intera refurtiva che è stata recuperata e restituita al direttore della filiale rapinata. Il 24enne è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.