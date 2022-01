Monterotondo, programma rimaneggiato per Sant’Antonio

La Festa di Sant’Antonio Abate a Monterotondo “da secoli organizzata nella domenica più vicina al 17 gennaio vedrà ampiamente rimaneggiato, se non addirittura stravolto, il programma dei festeggiamenti”, questa la comunicazione della Pia Unione di Sant’Antonio, la confraternita che tradizionalmente organizza i festeggiamenti in onore del santo.

Le restrizioni anti-Covid non consentono un regolare svolgimento della festa, tuttavia restano in programma le celebrazioni religiose che si svolgeranno sabato 15 gennaio e domenica 16 gennaio.

Rispetto allo scorso anno torna il rito del “passaggio” della Sacra Immagine: la statuetta del santo sarà consegnata da Mauro Esposito, signore della festa del 2020, a Egisto Ramarini. La Sacra Immagine resterà in Duomo fino a domenica 23 gennaio per poi essere trasferita presso l’abitazione del nuovo signore.

Saltano la tradizionale cavalcata e la suggestiva torciata.

La messa solenne con la Sacra Immagine è fissata in Duomo per sabato 15 gennaio alle ore 17.00, mentre la messa solenne presieduta dal Vescovo Diocesano Ernesto Mandara si svolgerà domenica 16 gennaio alle ore 11.30. La messa tradizionale con il rito del “passaggio” è in programma per il pomeriggio di domenica 16 gennaio alle 17.00. Nel Duomo non si potrà superare il numero massimo di 92 persone, nel rispetto delle distanze e indossando le mascherine. Non saranno consentiti assembramenti anche all’esterno del Duomo.