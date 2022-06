Monterotondo, Mattia: “Vandalizzata sede Pd allo Scalo”

Nella notte è stata vandalizzata la sede del Partito Democratico a Monterotondo Scalo, a denunciarlo è la consigliera regionale dem Eleonora Mattia.

“Esprimo massima vicinanza e solidarietà al segretario Vincenzo Donnarumma e a tutti i compagni e le compagne del Partito Democratico di Monterotondo Scalo che nella notte hanno subito un vile attacco alla loro sede i cui muri esterni sono stati deturpati da scritte inneggianti al movimento no vax e ingiurie contro il nostro segretario nazionale Enrico Letta”, dichiara la consigliera regionale. “Benché questo sia il primo attacco nel quadrante, episodi simili sono ormai frequenti nel territorio di Roma e provincia, ma i militanti del Partito Democratico non faranno un passo indietro: le nostre sedi – come quella di Monterotondo Scalo – sono storici presidi di democrazia, partecipazione e ascolto e ad ogni attacco corrisponde e corrisponderà un maggiore impegno di tutta la comunità democratica a difesa e tutela dei valori che contraddistinguono la nostra azione politica”.