Monterotondo, la Farmacia Comunale trasferita in via provvisoria

La Farmacia Comunale di via Adige verrà spostata temporaneamente in piazza Baden Powell a causa dei lavori nell’area del vecchio mercato coperto. È quanto ha comunicato l’Apm, l’Azienda Pluriservizi di Monterotondo.

Nell’ambito dell’attività di riqualificazione degli spazi aperti comuni e di rifacimento degli immobili del mercato, è prevista anche la completa ricostruzione della storica sede della Farmacia Comunale n. 1 che diventerà più grande, moderna e funzionale.

Per garantire la continuità del servizio, l’Apm ha previsto il trasferimento provvisorio della Farmacia per tutta la durata dei lavori all’interno dell’ex sede Acea in piazza Baden Powell, a pochi metri da via Adige.

Gli orari della sede provvisoria, che verrà inaugurata domani 9 settembre, saranno sempre gli stessi, dalle ore 8.30 alle 13 e dalle ore 16.30 alle 20 dal lunedì al sabato.