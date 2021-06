Monterotondo, inaugurato lo Sportello del Consumatore

Inaugurato questa mattina a Monterotondo lo Sportello di Tutela del Consumatore presso gli uffici comunali di piazza Frammartino. Il servizio, realizzato in collaborazione con Federconsumatori Lazio, fornirà supporto ai cittadini su operazioni finanziarie, assicurazioni e sinistri, bollette pazze e disservizi, mutui, multe e sanzioni, controversie condominiali e inadempienze contrattuali. L’accordo prevede, inoltre, una sinergia tra i tecnici del Comune di Monterotondo e il team di Federconsumatori per l’Europrogettazione e l’accesso ai Finanziamenti Europei.



“Esprimo tutta la mia soddisfazione per questa importante collaborazione che ha portato all’apertura di uno sportello di tutela dei consumatori nel nostro Palazzo Comunale, ci tengo a ringraziare per questo l’assessore Claudio Felici – dichiara il sindaco Riccardo Varone –. Lo sportello sarà di grande utilità per i cittadini e ci permetterà di avere un prezioso sostegno nella realizzazione di progetti finanziabili dalla Comunità Europea”.