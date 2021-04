Monterotondo in discesa, Fonte Nuova e Mentana stabili. Il punto sui contagi

Continua la discesa dei casi di contagio a Monterotondo, rimangono stabili Mentana e Fonte Nuova. Tra Tor Lupara e Santa Lucia i positivi superano tuttora le 100 unità.



Monterotondo, i dati e la ripresa della didattica alle superiori



L’assessore alle Politiche Educative Matteo Garofoli e il Presidente della Protezione Civile di Monterotondo Marco D’Angelo il 26 aprile hanno consegnato delle forniture di mascherine chirurgiche, donate dalla Protezione Civile, a scuole e parrocchie che ne avevano fatto richiesta. Il sindaco e l’assessore contestualmente hanno portato il loro saluto agli studenti delle scuole superiori eretine che lunedì hanno ripreso la didattica in presenza.

“Abbiamo voluto portare il nostro saluto ai ragazzi che stanno affrontando un anno difficile e – ha spiegato il sindaco –, con l’occasione, abbiamo consegnato delle forniture di mascherine chirurgiche donate dalla Protezione Civile nei vari plessi scolastici; un gesto simbolico per sentire viva la vicinanza dell’amministrazione”.

A Monterotondo gli ultimi dati sull’andamento del contagio fanno segnare un calo dei positivi sul territorio comunale: tra il 24 e il 28 aprile la Asl Roma 5 ha comunicato 18 nuovi casi di positività e 25 guarigioni, pertanto il totale dei positivi scende a 55.



Mentana e Fonte Nuova stabili



A Mentana tra il 24 e il 27 aprile sono stati segnalati 18 casi di contagio e 15 guarigioni, i positivi sul territorio comunale attualmente sono 77. In equilibrio anche Fonte Nuova dove tra il 24 e il 27 aprile i contagi sono stati 34 e le guarigioni 36, il totale dei positivi attualmente in isolamento sul territorio comunale comunicato dalla Asl Roma 5 è di 131.