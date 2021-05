Monterotondo, il sindaco Riccardo Varone è positivo: “Situazione sotto controllo”

“Care cittadine e cari cittadini, alla fine è arrivato anche per me: sono positivo al Covid”. Con queste parole il sindaco di Monterotondo Riccardo Varone ha comunicato l’esito del tampone dopo aver avvertito alcuni sintomi.

“Nella tarda serata di ieri ho ricevuto il referto ma già dalla mattina, ai primi sintomi, dopo aver effettuato il tampone, sono rimasto in isolamento a casa, dove sarò seguito secondo i protocolli per tutto il periodo del mio isolamento – spiega il primo cittadino eretino –. Volevo intanto rassicurarvi: sto bene, mi sento solo un po’ affaticato. Dopo quasi un anno e mezzo ‘in prima linea’ forse era quasi inevitabile ma in ogni caso non mi abbatto e non demordo: anche da casa sto seguendo in prima persona le attività di questi giorni. Gli assessori e le assessore con i quali sono stato in contatto nelle 48 ore precedenti i primi sintomi, così come i miei più stretti collaboratori, si sono sottoposti al tampone e sono tutti negativi. In ogni caso sono anch’essi in isolamento e ripeteranno i test secondo il protocollo. Ulteriori misure di sicurezza verranno comunicate nelle prossime ore. Insomma, la situazione è sotto controllo”.