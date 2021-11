Monterotondo, continue minacce alla ex nonostante diffida: arrestato 50enne

Era stato diffidato dall’avvicinarsi a moglie figli dopo casi accertamenti di maltrattamenti in famiglia. L’uomo però, come scoperto dai carabinieri, aveva violato questo divieto aggravando la sua posizione con continue minacce alla consorte. La procura della Repubblica di Tivoli ha così chiesto ed ottenuto dal tribunale l’inasprimento della misura interdittiva con l’ordinanza eseguita dagli uomini dell’Arma di Monterotondo. L’arrestato è stato accompagnato presso la propria abitazione e sottoposto in regime di detenzione domiciliare.