Monterotondo, certificati anagrafici anche in tabaccheria

A Monterotondo molti certificati anagrafici, come quello di residenza, dello stato di famiglia o di matrimonio, potranno essere richiesti ed ottenuti, senza recarsi in Comune, anche presso le tabaccherie cittadine a partire dal 10 dicembre.

Il nuovo servizio è stato reso possibile grazie alla convezione siglata dal Comune di Monterotondo e Fit, Federazione Italiana Tabaccai, in collaborazione con la società Novares. Partirà in via sperimentale in otto tabaccherie dislocate in varie zone del territorio comunale. Successivamente l’adesione al progetto potrà essere estesa a tutte le tabaccherie associate Fit operanti nel territorio comunale, realizzando una rete civica di supporto al Comune e al servizio della cittadinanza.

Il servizio sarà presentato ufficialmente proprio venerdì 10 dicembre presso la tabaccheria rivendita n° 14 di Via dell’Unione 82 dal sindaco Riccardo Varone, che ritirerà il primo certificato, e dal presidente provinciale della Fit Romolo Tittozzi, che ha espresso “grande soddisfazione di poter collaborare con le Istituzioni territoriali e mettere le nostre attività al servizio dei cittadini, agevolandoli nelle loro incombenze quotidiane e svolgendo così anche una funzione di servizio. La nostra categoria ha subito risposto positivamente e dato il massimo della disponibilità nei confronti di questo progetto e siamo certi che, ben presto, altre tabaccherie vorranno aderire”.

I certificati rilasciati dalle tabaccherie saranno: anagrafico di nascita, di morte, di matrimonio, di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza, di stato civile, di stato di famiglia, di residenza in convivenza, di stato di famiglia Aire, di stato libero, di Unione civile e di convivenza.

Le prime otto tabaccherie aderenti al progetto sono: la n. 10 in via Salaria km 26, la n. 13 in via della Fonte 5/7, la n. 3 in via Montesanto 3/b, la n. 12 in via Ciceruacchio 11, la n. 29 in piazza Caduti sul Lavoro 19, la n. 14 in via dell’Unione 82, la n. 25 in via Salaria 232/c e la n. 6 in via Monte Circeo 16.

Il costo per ogni operazione di rilascio dei certificati a carico dei cittadini è di 2 euro, iva compresa.

Presso gli stessi tabaccai aderenti è attivo anche il servizio di rilascio dei certificati della Camera di

Commercio.

“L’obiettivo di decentrare i servizi, a cui l’Amministrazione comunale lavora da anni, e la volontà di rendere più semplice e comoda la loro fruibilità – dichiara il sindaco Riccardo Varone – possono giovarsi molto da progetti innovativi come questo che andiamo a presentare e che indubbiamente possono semplificare molto la vita quotidiana, facendo risparmiare tempo ai cittadini ed alleggerendo oltretutto la presenza fisica nelle sedi comunali, che in questo periodo di pandemia purtroppo perdurante è un’altra necessità a cui dare risposta”.

“Inoltre, grazie a questa operazione innovativa – aggiunge l’assessore alle Attività produttive Claudio Felici – valorizziamo e supportiamo le attività commerciali del territorio, che integrando alcuni servizi comunali hanno la possibilità di diventare sempre più punti di riferimento e parte di una rete territoriale diffusa”.