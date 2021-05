Monterotondo, bloccato in auto con cocaina per 40 dosi. 44enne in arresto

In auto con due involucri di cocaina, un arresto in pieno centro di Monterotondo. Gli investigatori del nucleo operativo e radiomobile, impegnati in servizi antidroga, hanno bloccato una Smart diretta verso la stazione. Un 44enne, già noto all’Arma, trasportava adue involucri di cocaina dai quali si sarebbero potuti ottenere circa una quarantina di singole dosi. Sono così scattate le manette e la procura di Tivoli ne ha disposto gli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto da parte del gip.