Monterotondo, aumentano i contagi. Varone chiude l’Istituto Espazia

Riccardo Varone sospende con un’ordinanza l’attività dell’Istituto Espazia e rivolge un appello alla responsabilità dei cittadini di Monterotondo. Questo pomeriggio il sindaco eretino ha diffuso un video attraverso i canali social ufficiali del Comune per comunicare la disposizione di chiusura dell’istituto scolastico in seguito alla ricezione “dei dati dall’Asl Roma 5 degli ultimi 3 giorni che vedono una crescita importante dei contagi a Monterotondo, contagi che sono in tutte le fasce d’età senza distinzioni”.

“Il virus sta circolando in maniera preoccupante all’interno di tutte le famiglie di Monterotondo”, ha spiegato Varone. “Ho dovuto emettere pochi minuti fa di concerto con la Asl un’ordinanza di chiusura dell’istituto comprensivo Espazia che in maniera precauzionale rimarrà chiuso dal 9 marzo al 14 marzo”.

Il Comune e la Asl Roma 5 avvieranno uno screening di alcune classi e coinvolgeranno anche il personale docente e non docente della scuola.

“Non è più il tempo degli appelli, ma è il tempo dell’agire e della responsabilità, responsabilità che chiedo agli abitanti di Monterotondo – ha concluso Varone –, per evitare comportamenti scriteriati e per evitare azioni anche in luoghi pubblici che possano mettere a repentaglio la salute e la vita di tanti nostri concittadini”.