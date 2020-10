Monterotondo, attivo il drive-in allo Scalo

Attivo da questa mattina il drive-in Covid-19 a Monterotondo Scalo. La postazione allestita in via Galileo Galilei, nella zona industriale, sarà operativa dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 20.00 (salvo esaurimento disponibilità tamponi).

Per effettuare l’esame è necessario recarsi al drive-in con la relativa prescrizione medica. Chi si reca all’interno dell’area deve indossare la mascherina e non scendere dall’autovettura. Presso questo punto di raccolta verranno effettuati sia test rapidi che molecolari.