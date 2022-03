Monterotondo, attivo da oggi il reparto di Ortopedia al SS Gonfalone

Continua il lavoro di riorganizzazione dell’Ospedale SS Gonfalone a Monterotondo, da oggi è attivo il reparto di Ortopedia in week surgery. Dal 7 marzo l’Asl Roma 5 aveva già raddoppiato le prestazioni offerte dal Centro Prelievi.



Tipologia di interventi



Il reparto è stato attivato grazie al reintegro della dotazione organica in servizio e alla rimodulazione dell’area di degenza. Sarà strutturato in week surgery, un regime di ricovero che prevede degenze non superiori ai 5 giorni.

Nello specifico verranno eseguiti in week surgery interventi di artroscopia di ginocchio e di spalla e traumatologia soft dell’avambraccio. Saranno effettuati in day hospital gli interventi di chirurgia ortopedica della mano (Morbo di Dupuytren, dito a scatto, tunnel carpale, sindrome di De Quervain, rizoartrosi, lesioni tendinee, instabilità tendinee e legamentose) e chirurgia ortopedica del piede (alluce valgo, cisti sinoviali, dita a martello, dita a maglio, riallineamenti metatarsali, tenolisi, tenotomie, piede cavo, piede piatto).

Per la traumatologia soft la preospedalizzazione sarà organizzata al momento dell’accesso del paziente in Pronto Soccorso, mentre per la restante chirurgia ortopedica della mano e del piede drenata dalle Agende Recup seguirà i processi già istituiti dal reparto di Area Chirurgica.



Centro Prelievi

Per soddisfare la richiesta di esami emato-chimici espressa dai pazienti del territorio, l’Asl Roma 5 a partire dal 7 marzo ha incrementato le prestazioni del Centro Prelievi del SS Gonfalone.

Le attività di prelievo presso l’ospedale di Monterotondo ora si svolgono dal lunedì al sabato, dalle 7.00 alle 10.00. In questo modo il servizio è in grado di garantire più del doppio delle prestazioni offerte precedentemente (circa 40 al giorno): ogni giorno il centro è in grado di effettuare fino a un massimo di 100 prelievi di routine e 20 prelievi urgenti.