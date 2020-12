Monterotondo, all’ospedale gli operatori attaccano sull’albero “sorrisi”

La gioia del Natale può essere vissuta anche in un reparto ospedaliero, nonostante l’emergenza Covid e le restrizioni. Lo sanno bene medici, infermieri e oss dell’Ospedale SS. Gonfalone di Monterotondo, immortalati in questo splendido scatto condiviso anche sui canali ufficiali della Asl Roma 5 e del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. “Indossare la mascherina è fondamentale per contrastare la diffusione del virus – ha commentato il presidente della Regione Lazio –. Ma che fine hanno fatto i nostri sorrisi? Quelli del personale medico-sanitario dell’Ospedale di Monterotondo sono finiti sulle foto che decorano un albero di Natale decisamente particolare. Un’immagine di speranza per il futuro”.