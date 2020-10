Monterotondo, a breve un drive-in allo Scalo

Questa mattina il sindaco di Monterotondo Riccardo Varone ha firmato un protocollo d’intesa con la Asl Roma 5, nella figura del direttore generale Giulio Santonocito, per mettere a disposizione un’area a Monterotondo Scalo per effettuare i tamponi alla popolazione tramite drive-in.

“Questa scelta è stata necessaria per garantire la diffusione in tutto il Lazio di questa tipologia di servizio che sta seguendo l’Assessore alla Sanità Alessio D’Amato – dichiara Varone –, che ringrazio pubblicamente per l’impegno costante, così come l’Assessore Regionale Mauro Alessandri per il coinvolgimento e interessamento in questi giorni”.

Non c’è ancora una data precisa per quando sarà aperto ufficialmente questo punto di raccolta, pertanto la popolazione è stata invitata a non recarsi sul posto fino alla comunicazioni ufficiali dell’Asl Roma 5 o del Comune di Monterotondo in merito all’apertura.

“L’area in questione è il terreno di proprietà comunale in Via Galileo Galilei in zona industriale, il cosiddetto “pistino di atletica” dove si svolgono alcune attività sportive dell’Atletico Monterotondo ed altre società”, precisa il sindaco eretino.

Viste le file anche a Guidonia e negli altri drive-in della provincia, la Regione ha pensato di alleggerire il traffico negli altri comuni aggiungendo un altro punto dove effettuare i tamponi.

“Questo servizio che potremmo avere direttamente nel nostro Comune – continua Varone – è dunque una risposta importantissima e fondamentale per cercare di controllare il più possibile la curva del contagio ed aiutare la Regione Lazio e il nostro servizio sanitario a monitorare la popolazione”.

Il sindaco ha aggiornato anche il numero dei casi presenti sul territorio. “Registriamo negli ultimi tre giorni, 5 casi di positività, ma anche 2 guariti. Totale casi 43”.