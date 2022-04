Montecelio, trappola per tassi e cinghiali nel bosco: denunciato 66enne

Una gabbia di ferro con chiusura a saracinesca per attirare con il cibo tassi e cinghiali per poi intrappolarli. E’ quello che hanno trovato i carabinieri forestali di Guidonia tra gli alberi del boschetto a ridosso di via dei Grottoni, alle pendici di Montecelio. Abbastanza per far scattare le indagini che hanno portato alla denuncia di un 66enne. Incastrato grazie ad immagini di fototrappole.

L’uomo è stato denunciato per una serie di reati, tutti convalidati dal pubblico ministero della procura di Tivoli che ha trattato il caso. E’ indagato per violazioni alle legge che tutela la fauna, la 157 del 1992: per aver utilizzato, con atteggiamento di caccia, mezzi non consentiti e cioè una trappola a saracinesca dentro la quale era stato sparso granturco, tenuto conto che non è consentito mai foraggiare gli animali selvatici, che tra l’altro la caccia in questo periodo è chiusa e che il tasso appartiene ad una specie protetta con divieto assoluto di cattura, detenzione e commercializzazione.